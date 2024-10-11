Erişim engeli getirilen Roblox'un 12 Ekim'de açılıp açılmayacağı BTK kararına bağlı

11 Ekim 2024 14:13 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:28

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Roblox'a 7 Ağustos tarihinde mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti. Uzun süredir erişim engeli bulunan oyunun Türkiye'de tekrar açılıp açılmayacağı gündem oldu. Oyunun yetkilileri en son çalışmaları devam ettirdiklerini açıklamıştı.

Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili şirket açıklama yaptı! Yetkililer ile işbirliği yapıyoruz

Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili şirket açıklama yaptı! Yetkililer ile işbirliği yapıyoruz

Türkiye​'de özellikle çocuklar tarafından oynanan Roblox​ adlı oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli​ getirilmişti.

Alınan karar neticesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı ise oyun severler tarafından merak ediliyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 12 EKİM?

Roblox'un erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı hakkında henüz BTK​ tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Oyunun erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz belirsizliğini korurken Roblox yetkilileri konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı.

Yaptığı açıklamada karara itiraz ettiklerini ve devam eden yasal süreç nedeniyle detaylar hakkında açıklamalar yapamadıklarını belirtmişlerdi.

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, oluşturma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."