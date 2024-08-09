Roblox oyununda çocuk tuzağı ortaya çıktı! Anne babaların fark etmediği detay

09 Ağustos 2024 13:27 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:49

10 yaş üstü olan Roblox çocuklar için uygun mu? Dijital oyunlardaki sesli konuşma ve chat riskleri

10 yaş üstü olan Roblox çocuklar için uygun mu? Dijital oyunlardaki sesli konuşma ve chat riskleri

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi. Türkiye’de 9 milyondan fazla kullanıcısının olduğu platformun yasaklanmasıyla birlikte çocukların ağlayarak yayınladıkları videolar da tartışma başlattı.

Çocuk psikiyatristi Veysi Çeri ile bu platformun yasaklanmasını, ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerini ve ailelerin dikkat etmesi gereken durumları tgrthaber.com.tr'den Selen Öktem'e anlattı.

'DEVLET ÇOCUKLARI KORUMAK ZORUNDA'

Çocukların kendi hallerinde bırakıldığında tüm gün jelibon da yiyeceğini ve vermediğinizde ağlayacağını kaydeden Çeri, “Çocuklar kendileri için neyin iyi ve kötü olduğunu bilebilecek anlayışsal kapasiteye sahip değildirler. Anne babaların ve gerektiğinde devletin çocukları koruma zorunluluğu var. Biz buna hukuk terminolojisinde çocuğun üstün yararını gözetmek deriz. Çocuk sizden bir şey istediğinde dahi onun için zararlıysa onun yararını gözeterek engellersiniz. Çocuk uyumak da istemiyor ama uyutmaz zorundayız” Diye konuştu.

“ROBLOX’UN YASAKLANMASI DOĞRU BİR KARARDI”

“Roblox’un yasaklanması doğru bir karar mıydı” sorusuna yanıt veren Veysi Çeri, “Roblox 2006 yılından bu yana var olan bir platform. İnsanların üretebildiği bir alan ve bu siteye çocuklar giriyor. Benim gözlemim Türkiye’de bu siteye giren çocukların yaşları 5 ila 13 yaş arası. Bu yaş grubunu hedef alan kötü niyetli insanlar burada barınıyor. Bunu nasıl biliyoruz. Karşılaştığı cinsel yönlendirme ya da şiddete yönelme, içe kapanma, eve kapanma gibi durumlarından da çocuğumuz olduğu için haberdarız. Bunun içeriğine baktığımızda çocukların gelişimi için uygun olmayan sayısız içerik barındırıyor” dedi.

Roblox’ta kötü karakterlerin olduğunu da ifade eden Veysi Çeri, “Oyunda kulübe gidiyorsunuz, kızlar erkekler flörtleşiyor, hatta yatak odası var orada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Aşama aşama gidilen şeyler. Roblox’un kendisi de kötü niyetli insanların olduğunu ve mücadele ettiğini söylüyor ancak burada başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. Ben yıllardır Roblox’un yasaklanması gerektiğini söylüyorum. Bunu uygulayan yetkililere teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA UYGULANAN POLİTİKA YOK

Veysi Çeri “Bu çocukları bağımlı hale getiren şey nedir” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Bu adamlar bütün aplikasyonları onlara başvuran çocukların yaşlarını, davranışlarını, tutumlarını kaydediyor ve analiz ediyor. Çocukların bu platformda daha fazla kalmasını sağlayacak içerik ve kodlamayı yapıyorlar. Bu işin toplum bilimcileri var. Bu çocukları tutmak için gereken ne varsa yapıyorlar. Onlar için çocuğun ruhsal gelişimi önemli değil. Nasıl çocukları daha fazla burada tutabilirizi düşünüyorlar.”





Oyunların çocukları saldırganlaştırdığını da kaydeden Veyis Çeri, “Roblox oyunlarına maruz kalan çocuklarda erken cinselliğe merak oluşuyor. Şiddet eğilimi çok sık görülüyor. Kumar ve benzeri şeylere meyil oluyor. Sosyal bir varlıktan asosyal varlığa dönüşüyorlar. Anksiyete ve kaybı bozukluğu yaşıyorlar. Roblox’ta oynadığı oyunlara göre tuvalet korkusu olan çocuklar biliyorum.

“LİNÇ YEDİM”

Roblox’un yasaklanmasının iyi bir şey olduğunu söylediğinden bu yana sosyal medyada linç yediğini kaydeden Veysi Çeri, “Birebir bu meseleden dili yanmış bir sürü çocuklu aile biliyorum” diyerek ailelere şu önerilerde bulundu:

AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

“Bu konuda Dünya sağlık Örgütü’nün önerileri var. 2-3 yaşına kadar çocukların ekrana bakmaması lazım diyor… 6 yaşına kadar 1 saat. 6’dan 18’e kadar da günlük iki saati aşmaması gerekiyor diyor. Bundan fazlasının Çocukların depresyonu, anksiyete, şiddete meyili, okul başarısızlığını artırdığını net şekilde biliyoruz. Çocukları aşırı ekrana maruz kalmaktan alıkoymaları gerekiyor. Olabildiğince kaliteli içeriklere maruz kalmalarını temin etmeleri gerekiyor. Çocuğunuzla beraber oynamanız izlemeniz gerekiyor. İçeriği kontrol etmek artık mümkün değil. Bu alan sağlayıcı firmaları gözlemleme şansı yok. Birçok aile farkında değil. Dijital okur yazarlık çok az. Ailelerin farkındalığı artırılmalı, kamu spotları artırılabilir. Roblox’un önüne geçmenin yegane yolu buydu.”