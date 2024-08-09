10 yaş üstü olan Roblox çocuklar için uygun mu? Dijital oyunlardaki sesli konuşma ve chat riskleri

09 Ağustos 2024 08:49 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 08:53

Roblox'un erişim engelinin perde arkasında ahlaki boyut! Masum bir oyun platformu değil

Roblox'un erişim engelinin perde arkasında ahlaki boyut! Masum bir oyun platformu değil

Roblox tarafından erişim engelinin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yapıldı

Roblox tarafından erişim engelinin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yapıldı

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu dijital oyun platformları, yalnızca dijital ortamdaki mahremiyet risklerini değil aynı zamanda kişisel verilerin korunma noktasında da ciddi açıklar barındırıyor.

Sesli mesaj ve oyun içi mesajlaşmanın da yer aldığı uygulamada her yaştan insan bulunuyor.

ROBLOX NASIL BİR OYUN?

Çocuklar için risk oluşturduğu gerekçesiyle erişime kapatılan Roblox oyunu, oyuncuların sanal dünyada bir araya gelerek yeni bir şeyler inşa etmesi ve birbirleriyle çevrim içi olarak sohbet etmesini amaçlar.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Çevrim içi sanal dünyalar inşa etme oyunu olarak bilinen Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, internetteki yayınların düzenlenmesi ve suçların önlenmesi ile ilgili yasa gereği yaşam hakkının, can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzenin korunması maddeleri kapsamında erişime kapatıldı.

ROBLOX OYUNUNUN ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLERİ NELER?

Amerika merkezli bir oyun olan Roblox’un çocuklar için riskleri arasında; siber zorbalık, müstehcen içerik, çocuk istismarı, şiddet simülasyonu, oyun bağımlılığı, dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlar yer alıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Aile Vakfı Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Turgay Şirin, dijital suçların en önemli unsurlarından birinin istismar olduğunu söyleyerek;

“Dijital mahremiyet ihlalinde birinci sırada dijital oyunlar var. Özellikle internet üzerinden chat odaları olan, konuşma ve diğer insanlarla iletişim gerektiren oyunlar burada başta geliyor.

İkinci sırada sosyal medya ve diğer platformlar geliyor. Özellikle çocuk ve gençlerin zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği dijital oyunlar ve sohbet kısımlarında, onları muhtelif yönlerle hedef alan aktörler bulunuyor. Bu aktörler genellikle yaşlarını ve cinsiyetlerini gizleyerek burada profil oluşturuyorlar ve çocukların bu şekilde hedef alınmasını sağlıyorlar.” açıklamasında bulundu.

ROBLOX ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Roblox oyununda bazı kullanıcıların kurallara aykırı hareket ederek çocuk istismarı, özel hayatın gizliliği ihlali ve cinsel saldırı riskleri oluşturacak oturumlar açtığı sebebiyle çocuklar için tehdit barındıran bir oyun olarak biliniyor.

ROBLOX KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Roblox, 4 yaş üstü herkesin oynayabileceği tarzda tasarlanmıştır.

Ancak bazı kullanıcıların kurallara aykırı davranışları nedeniyle, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla 17 yaş ve üzeri içerik oluşturucuların yalnızca kimlik belgeleri aracılığıyla yetişkin içeriklere erişmesine izin verildi.