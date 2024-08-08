Erişim yasağı sonrası Roblox yetkililerinden ilk açıklama!

08 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:26

Oyun platformu Roblox, sunduğu geniş oyun yelpazesi ve kullanıcılarına sağladığı özgürlük ile öne çıkıyordu. Türkiye'de 7 Ağustos'ta alınan ve büyük bir yankı uyandıran kararla, Roblox "çocukların istismarına neden olacak içerikler" barındırması sebebiyle erişime engellendi.

ROBLOX, ERİŞİM ENGELİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Bir Roblox sözcüsü, Eurogamer.net sitesine verdiği demeçte, "Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de gençler için en güvenli çevrim içi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık. Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor." dedi.

Faaliyet gösterdikleri ülkedelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyduklarını ve yerel yasa koyucuların çocuklara yönelik duyarlılıklarını paylaştıklarını ifade eden Roblox, erişim yasağı ne zaman kalkacak? diye soranlar için şöyle konuştu: "Roblox'un Türkiye'de en kısa sürede yeniden çevrimiçi olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını inşa etmelerine ve başkaları tarafından yapılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan, çevrim içi bir platformdur. 2006 yılında kurulan Roblox, özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler bir eğlence aracı olarak tercih ediliyor.

Roblox Studio adlı araç sayesinde kullanıcılar kendi oyunlarını tasarlayıp programlayabiliyor. Kullanıcılara grafiksel ve programlama araçları sağlayan bu özellik sayesinde birçok kişi Roblox'u kendisine gelir kapısı yapmış durumda.

ROBLOX NASIL GİRERİM?

Roblox'a giriş yapabilmek için erişim engelinin kaldırılması gerekiyor. Roblox erişim engelinin temel nedeni, çocukların istismar edilmesi oldu. Küçük yaştaki kullanıcılara yönelik uygunsuz içerikler barındırması nedeniyle Roblox mahkeme kararıyla kapatıldı.