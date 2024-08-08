Roblox'un erişim engelinin perde arkasında ahlaki boyut! Masum bir oyun platformu değil

08 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:40

Roblox tarafından erişim engelinin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yapıldı

Roblox tarafından erişim engelinin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yapıldı

Son günlerde BTK, vatandaşların şikayette bulunduğu bazı sosyal medya ve oyun platformlarına erişim engeli getirdi. Irkçılık, ayrımcılık, istismar ve siyasal engellerin Türkiye'ye yapıldığı bu platformlardan ilki Instagram ikincisi ise Roblox oldu.

Roblox, 5 yaşındaki bir oyuncunun bile kolaylıkla ulaştığı oyun platformudur. Bilişim uzmanı Emre Özcan, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a Roblox'a getirilen erişim engelinin perde arkasını anlattı.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal medya üzerinden algıya yönelik çalışan tüm platformlara erişim engeli getirmeye devam ediyor. Roblox oyun platformu ise bunlardan biri oldu.

Her yaştan birey kolaylıkla Roblox oyun platformuna erişim sağlar. Üstelik Roblox'ta kimlik tespiti bulunmadığından istismar olayları oldukça yüksek yaşanır. Yetişkin bireyler kendilerini çocuk olarak tanıtıp çocuklarla sohbet odalarından direk iletişime geçebilir.

Bilişim uzmanı Emre Özcan, "Siteye asıl ceza gelmesinin en büyük nedeni cinsel istismar olaylarının giderek artması oldu. Türkiye'de de temsilcisi olmadığından doğrudan müdahale edilen bir platform değil. Bu yüzden BTK bu kararla platformun istismarları engellemesi için bir uyarı da bulundu. 13 yaşındaki bir çocuk kendini 50 yaşında bir yetişkin olarak gösterebiliyor. Bunun tam tersi de oluyor. Görüntülü bir durum yok ancak sohbet üzerinden iletişime geçiyorlar" dedi.

ROBLOX OYUNLARINDA BÜYÜK İNDİRİM

Özcan, daha sonra Roblox'un Youtube videolarının kaldırılmamasının nedeni hakkında da yorumda bulundu. Youtube herhangi bir engel gelmediğinin altını çizen Bilişim uzmanı, platformun kendi içinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Platforma da doğrudan erişimin bu yüzden engellendiğini ifade eden Özcan, son zamanlarda Roblox'a olan talebin artmasındaki gerçeğin ise oyun platformunun son günlerdeki indirimlerden kaynaklı olduğunu belirtti.

DENETİMSİZ PLATFORMLARDAKİ BÜYÜK TEHLİKE!

Çok ciddi bir kullanıcıya sahip olduğunu söyleyen Özcan, çocukların bu platformda sık sık olmasının tehlikeli olduğunun altını çizdi. Özcan ayrıca anne babaların doğrudan kontrol edemediğini belirtti. Öte yandan Bilişim uzmanı Özcan, Türkiye'ye temsilcisi olmadan işleyiş gören platformdaki içeriklerin de herhangi bir süzgeçten geçmemesinin de tehlikeli olduğunu vurguladı.

ROBLOX'TAN PARA KAZANANLAR NE YAPACAK?

Denetimsiz platformlara yönelik bu tarz engellerin artacağını da belirten Özcan, "Platformlardan para kazananlar alternatiflere kolayca yönelebilir. Bunda herhangi bir sorun söz konusu değil. Birçok oyun platformundan oyun geliştirilebilir. En büyük sorun ise istismarın önüne geçilmesidir" dedi.