Roblox tarafından erişim engelinin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yapıldı

08 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:32

Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan en popüler oyunlardan biri olan Roblox'a BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin ardından Roblox tarafından ilk açıklama geldi.

Vatandaşlar tarafından Roblox'a neden erişim engeli getirildiği ve ne zaman açılacağı merak ediliyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox tarafından açıklanan bilgilere göre platformun Türkiye'de en kısa sürede aktif olması için çalışmalar yapılacak.

Roblox yetkililerinin yaptığı tam açıklama ise şöyle:

"Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere saygı duyuyor ve yerel yasa koyucuların çocuklara yönelik duyarlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un Türkiye'de en kısa sürede yeniden çevrimiçi olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklanan bilgilere göre Roblox'a "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" nedeniyle erişim engeli getirildi.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un tekrardan açılıp açılmayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ancak platformda yer alan içeriklerde gerekli düzenlemeler yapılırsa erişim engelinin kalkacağı tahmin ediliyor.