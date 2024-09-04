Roblox'un ne zaman açılacağıyla ilgili şirket açıklama yaptı! Yetkililer ile işbirliği yapıyoruz

04 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:14

10 yaş üstü olan Roblox çocuklar için uygun mu? Dijital oyunlardaki sesli konuşma ve chat riskleri

10 yaş üstü olan Roblox çocuklar için uygun mu? Dijital oyunlardaki sesli konuşma ve chat riskleri

15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından firma açıklama yaparak konunun farkında olduklarını ve yetkililer ile görüşmeye başladıklarını açıklamıştı.

Şimdi ise Roblox tarafından yeni bir açıklama metni daha paylaşıldı.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN?

Roblox yetkilileri alınan karar ile ilgili temyiz dilekçesi verdiklerini belirterek devam eden süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamadıklarını belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İş birliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, oluşturma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle iş birliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."