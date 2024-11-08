Roblox ne zaman açılacak 9 Kasım? Ağustos ayında kapatılmıştı

08 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:56

Türkiye'de oynanan en popüler oyunlardan biri olan Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin getirilmesinin ardından kullanıcılar tarafından Roblox'un ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Roblox'un erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ilgili henüz yetkililer tarafından güncel bir açıklama yapılmadı.

Ülkemizde özellikle çocuklar tarafından oynanan Roblox adlı oyuna, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti.

7 Ağustos 2024 tarihinde getirilen erişim engelinin ardından Roblox yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Oyunun yetkilileri yaptıkları açıklamada gereklilikleri yerine getireceklerini ve konuyla ilgili hukuki işlemleri başlattıklarını belirtmişti.

Oyuncular tarafından ise Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı sorularının cevapları araştırılıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 9 KASIM?

Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz BTK tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.

Ancak oyunun yetkilileri karara itiraz ettiklerini ve gerekli hukuki adımları attıklarını açıklamışlardı.

Ayrıca Roblox yetkilileri son yaptıkları açıklamada yasağın kalkmasının ardından Türkiye'de ofis açmaya da hazır olduklarını belirtmişlerdi.

Roblox yetkilileri tarafından yapılan son açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Roblox'un, öğrenme ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız.

Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz."