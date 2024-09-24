Roland Sallai, İsmail Jakobs Galatasaray-PAOK maçında UEFA listesinde yer almadığı için oynamayacak

24 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:53

Galatasaray ile PAOK 25 Eylül Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılardan Roland Sallai ve İsmail Jakobs'un neden oynamadığı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi maçları bu hafta başlıyor.

İlk maçlar kapsamında sarı-kırmızlılar, Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Roland Sallai ve İsmail Jakobs'un neden maçta oynayacağı araştırılıyor.

ROLAND SALLAİ NEDEN GALATASARAY-PAOK MAÇINDA OYNAMIYOR, YOK?

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde transfer ettiği Roland Sallai, UEFA isim listesinde yer alamadığı için PAOK maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılıların yeni kanat oyuncusu ara transfer dönemine kadar hiçbir Avrupa maçında oynayamayacak.

İSMAİL JAKOBS NEDEN GALATASARAY-PAOK MAÇINDA OYNAMIYOR, YOK?

Roland Sallai'de olduğu gibi İsmail Jakobs'da UEFA isim listesinin son teslim gününden sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Bu sebepten dolayı da aynı şekilde ara transfer dönemine kadar hiçbir UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.