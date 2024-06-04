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Ronaldo’nun sponsoru olduğu UFL açık betası, 7-9 Haziran tarihlerinde herkese açık olacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:12
Ronaldo’nun sponsoru olduğu UFL açık betası, 7-9 Haziran tarihlerinde herkese açık olacak

Ronaldo'nun sponsoru olduğu futbol oyunu UFL, 7-9 Haziran tarihlerinde açık betaya çıkıyor. İşte detaylar...

Strikerz Inc tarafından geliştirilen ve Cristiano Ronaldo'nun sponsoru olduğu rekabetçi futbol oyunu UFL, bu hafta sonu açık beta sürecine giriyor.

EA FC ve eFootball'un güçlü bir rakibi olarak görülen UFL, 7-9 Haziran tarihleri arasında tüm oyunculara açık olacak.

Strikerz Inc, oyunun açık betasının PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabileceğini duyurdu.

Ronaldo’nun sponsoru olduğu UFL açık betası, 7-9 Haziran tarihlerinde herkese açık olacak - 1. Resim

Açık beta testi boyunca elde edilecek geri bildirimler, oyunun geliştirilmesine katkı sağlayacak ve 2024 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanan UFL'nin daha da iyileştirilmesini sağlayacak.

Strikerz CEO’su Eugene Nashilov, “Bu etkinlik, yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olacak ve bu yılın sonlarında piyasaya sürdüğümüzde benzersiz bir oyun deneyimi sunacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak: TGRT Haber
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