Cristiano Ronaldo'nun kariyeri şekilleniyor! 'Kanı sarı akıyor'

01 Haziran 2024 18:51 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:59

1.5 sezondur Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr'da forma giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Al Nassr'dan bu konu hakkında açıklama geldi.

"TAKIMDA KALACAK"

Al Hilal ile oynanan kupa finalinden sonra gazetecilere konuşan Al Nassr Sportif Direktörü Guido Fiengo, Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili "Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor. Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.

RONALDO'NUN SEZON KARNESİ

Al Nassr ile bu sezon kupa kazanamasa da gol ve asist anlamında harika bir sezon geçiren Ronaldo, tüm kulvarlarda forma giydiği 45 maçta 44 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Ronaldo'nun Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazında son bulacak.