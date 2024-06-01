Sakaryaspor seçime gidecek
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 18:19 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:22
Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Süper Lig biletini play-off finalinde Bodrumspor'a veren Sakaryaspor başkanlık seçimine gidiyor.
SAKARYASPOR'DA SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısının 15 Haziran saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr