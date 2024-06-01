Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Sakaryaspor seçime gidecek

Sakaryaspor seçime gidecek

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 18:19 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:22
Sakaryaspor seçime gidecek

Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Süper Lig biletini play-off finalinde Bodrumspor'a veren Sakaryaspor başkanlık seçimine gidiyor.

Sakaryaspor seçime gidiyor

SAKARYASPOR'DA SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısının 15 Haziran saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...