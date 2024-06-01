Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe Djalma Silva'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe Djalma Silva'yı kadrosuna kattı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:31
Süper Lig&#039;in yeni ekibi Göztepe Djalma Silva&#039;yı kadrosuna kattı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol forması giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ligi iyi bir giriş yapmak ve kalıcı olmak isteyen İzmir ekibi son olarak kadrosunu Djalma Silva ile güçlendirdi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Göztepe, 29 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." denildi.

34 MAÇTA 3 GOL-4 ASİST

Djalma Silva, AEL Limassol'i 34 maçta forma giydi. Brezilyalı sol bek bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...