Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe Djalma Silva'yı kadrosuna kattı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:31
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol forması giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer etti.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ligi iyi bir giriş yapmak ve kalıcı olmak isteyen İzmir ekibi son olarak kadrosunu Djalma Silva ile güçlendirdi.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Göztepe, 29 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." denildi.
34 MAÇTA 3 GOL-4 ASİST
Djalma Silva, AEL Limassol'i 34 maçta forma giydi. Brezilyalı sol bek bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 de asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr