Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe Djalma Silva'yı kadrosuna kattı

01 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:31

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ligi iyi bir giriş yapmak ve kalıcı olmak isteyen İzmir ekibi son olarak kadrosunu Djalma Silva ile güçlendirdi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Göztepe, 29 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." denildi.

34 MAÇTA 3 GOL-4 ASİST

Djalma Silva, AEL Limassol'i 34 maçta forma giydi. Brezilyalı sol bek bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 de asist yaptı.