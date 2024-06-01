Leonardo Bonucci eski teknik direktörü hakkında konuştu!

01 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:16

Futbolu bıraktığını açıklayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

"YANLIŞ YAPTIĞIMDA SONUÇLARINA KATLANDIM"

İtalyan devi Juventus'ta oynadığı dönemde teknik direktör Massimiliano Allegri ile ilgili yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamada bulunan Bonucci, "İçgüdüsel bir tepkiydi, daha iyi yönetebilirdim. Bunun yerine yaptığım seçimler, beni bir futbolcu ve bir insan olarak geliştiren durumların sonuçlarıydı. Bu günlerde takım içinde doğru şekilde davrandığımın kanıtını elde ettim. En güzel kısmı da takım arkadaşlarımdan gelen özel mesajlardı. Bir oyuncu olarak iyi bir kariyerim oldu ancak hiçbir zaman maske takmadım. Her zaman kendim oldum ve yanlış yaptığımda da sonuçlarına katlandım." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR SON İSTERDİM"

Massimiliano Allegri ile yaşadığı tartışma sonrası Juventus'tan ayrılmasıyla ilgili olarak ise Bonucci, "Farklı bir son isterdim. Herkes inandığı gibi davranır ama bence beni kadroda istemese bile süreci farklı bir şekilde yönetebilirdi." dedi.