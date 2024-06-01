Kaka, Real Madrid'den eski teknik direktörüne başarılar diledi! 'Her zaman kazanmak ister'

01 Haziran 2024 18:25 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:32

Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı efsane futbolcu Kaka, Portekizli antrenörünü anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.

"İNANILMAZ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Kaka, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.

"ŞANS DİLİYORUM"

Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.