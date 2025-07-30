Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya depreminin gelişmeleri aktarılıyor. Türkiye saati ile 02.25'te yaşanan Rusya 8,8 depremi sonrası Japonya ve başka bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

RUSYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde meydana geldi, dünya gelişmeleri yakından takip etti. USGS açıklamasına göre depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu öğrenildi.

Rusya büyük yüzölçümü olması sebebiyle değişken deprem riskleri yaşıyor. Orta dereceli sismik tehlikeli alanda yer alırken ülkenün güney ve doğu sınırları özellikle de Pasifik Ateş Çemberi'ne yakın yerler deprem riski taşıyor.

Kamçatka Yarımadası, Kuril Adaları, Sahalin Adası, Baykal Gölü Çevresi kırmızı bölge olarak adlandırılırken, Altay, Kuzey Kafkasya orta şiddetli alanlar olarak biliniyor. Moskova, St. Petersburg çevresi ise düşük riskli olarak belirlenmişti.

RUSYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

RUSYA KAMÇATKA DEPREMİNDE CAN KAYBI

Rusya Kamçatka'da meydana gelen büyük deprem endişeli anlar yaşattı. Resmi açıklamalara göre şu an için Rusya'da deprem kaynaklı can kaybı bulunmuyor. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken tsunami uyarıları da devam ediyor.