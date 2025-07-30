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 | Sumru Tarhan

Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi

Rusya'da 8,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Halkın endişeli ile sokaklara çıktığı esnada gelen tsunami uyarısı korku dolu anlar yaşattı. Rusya'da deprem mi oldu son dakika merak edilirken resmi kaynaklar yakından takip ediliyor. Rusya deprem haritası dünyanın gündeminde.

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Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:41

Dünyanın yakından takip ettiği depreminin gelişmeleri aktarılıyor. Türkiye saati ile 02.25'te yaşanan Rusya 8,8 depremi sonrası ve başka bölgeler için uyarısı yapıldı.

RUSYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Rusya'nın doğusunda Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde meydana geldi, dünya gelişmeleri yakından takip etti. USGS açıklamasına göre depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu öğrenildi.

Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi

Rusya büyük yüzölçümü olması sebebiyle değişken riskleri yaşıyor. Orta dereceli sismik tehlikeli alanda yer alırken ülkenün güney ve doğu sınırları özellikle de Pasifik Ateş Çemberi'ne yakın yerler deprem riski taşıyor.

Kamçatka Yarımadası, Kuril Adaları, Sahalin Adası, Baykal Gölü Çevresi kırmızı bölge olarak adlandırılırken, Altay, Kuzey Kafkasya orta şiddetli alanlar olarak biliniyor. Moskova, St. Petersburg çevresi ise düşük riskli olarak belirlenmişti.

Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi

RUSYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Rusya deprem bölgesi mi? Rusya deprem haritası 8,8 şiddetindeki sarsıntıyla gündeme geldi

RUSYA KAMÇATKA DEPREMİNDE CAN KAYBI

Rusya Kamçatka'da meydana gelen büyük deprem endişeli anlar yaşattı. Resmi açıklamalara göre şu an için Rusya'da deprem kaynaklı can kaybı bulunmuyor. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken tsunami uyarıları da devam ediyor.

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ETİKETLER
#japonya
#kamçatka
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Pasifik Ateş Çemberi
#Aktüel
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