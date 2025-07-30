Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Rusya depremi kaç saniye sürdü? Rusya depreminde can kaybı sayısı

Rusya depreminde can kaybı sayısı ve ölen var mı merak edilirken resmi kaynaklar yakından takip ediliyor. Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken süresi de dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:02

Rusya'nın doğusunda Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde endişeli anlara sebep oldu. Rusya depremi kaç saniye sürdü merak edilirken uyarıları halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

RUSYA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden gelen açıklamaya göre depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu öğrenildi. Tsunami uyarılarının yapıldığı bölgede yaşanan depremin kaç saniye sürdüğüne dair resmi kaynak bilgisi bulunmazken Rusya'da yaşayanlar 3 dakikaya yakın sallandıklarını söyledi.

Rusya depremi kaç saniye sürdü? Rusya depreminde can kaybı sayısı

RUSYA DEPREMİ CAN KAYBI SAYISI

Rusya'da yaşanan 8,8 şiddetindeki depremle ilgili veriler yakından takip edilirken şu an için can kaybı olmadığı belirtildi. Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurmasının ardından "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya depremi kaç saniye sürdü? Rusya depreminde can kaybı sayısı

RUSYA DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI SON DAKİKA?

İlk belirlemelere göre bölgede ölen olmadığı belirtilirken, evden kaçarken hasar alanların yaralandığı söyleniyor. devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarıları yapıyor. Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor
Rusya'daki 8.8'lik depremin ardından Hawaii'de sular böyle geri çekildi!
ETİKETLER
#japonya
#kamçatka
#tsunami
#deprem büyüklüğü
#Deprem
#Rusya Depremi
#Kamçatka Depremi
#Rusya Depremi
#Deprem Uyarıları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.