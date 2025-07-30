Rusya depremi kaç saniye sürdü? Rusya depreminde can kaybı sayısı

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem endişeli anlara sebep oldu. Rusya depremi kaç saniye sürdü merak edilirken tsunami uyarıları halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

RUSYA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden gelen açıklamaya göre depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu öğrenildi. Tsunami uyarılarının yapıldığı bölgede yaşanan depremin kaç saniye sürdüğüne dair resmi kaynak bilgisi bulunmazken Rusya'da yaşayanlar 3 dakikaya yakın sallandıklarını söyledi.

RUSYA DEPREMİ CAN KAYBI SAYISI

Rusya'da yaşanan 8,8 şiddetindeki depremle ilgili veriler yakından takip edilirken şu an için can kaybı olmadığı belirtildi. Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurmasının ardından "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI SON DAKİKA?

İlk belirlemelere göre bölgede ölen olmadığı belirtilirken, evden kaçarken hasar alanların yaralandığı söyleniyor. Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarıları yapıyor. Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.