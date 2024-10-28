Ruud Van Nistelrooy, Manchester United'dan önce PSV Eindhoven'da teknik direktörlük yaptı

28 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:14

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın görevine son verildiği açıklandı. Yerine geçici olarak Ruud Van Nistelrooy'un getirildiği açıklandı. Taraftarlar tarafından Ruud Van Nistelrooy kimdir, hangi takımlarda görev aldı sorularının cevapları araştırılıyor.

Premier Lig​'de ve Avrupa kupalarında eski günlerinde yakaladığı başarıyı uzun yıllardır ulaşamayan Manchester United​, teknik direktörü Erik ten Hag​ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiliz ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre geçici olarak göreve Ruud Van Nistelrooy getirildi.

Yapılan değişikliğin ardından taraftarlar Ruud Van Nistelrooy kimdir, hangi takımlarda görev aldı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

RUUD VAN NİSTELROOY KİMDİR?

Ruud Van Nistelrooy, 1 Temmuz 1976 yılında Hollanda'nın Oss bölgesinde dünyaya geldi.

FC Den Bosch formasıyla gösterdiği performansın ardından Heerenveen'e transfer oldu.

Burada da iyi performansını sürdürmeyi başaran Ruud Van Nistelrooy, 1998 yılında PSV'ye gitti.

Daha sonra 2001 yılında Manchester United'a giderek 150 maçta toplam 95 gol attı.

2006 yılına kadar Manchester United'da oynadıktan sonra Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid ile çıktığı 68 karşılaşmada toplam 46 gol atan Ruud Van Nistelrooy, kariyeri boyunca üç kez Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

Eflatun-beyazlıların ardından Hamburg ve Malaga'da forma giyen Ruud Van Nistelrooy emekli oldu ve teknik direktörlük yapmaya başladı.

RUUD VAN NİSTELROOY HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

Ruud Van Nistelrooy futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine 2014 yılında Hollanda milli takımında yardımcı antrenör olarak başladı.

Daha sonra sırasıyla PSV U-19, Jong PSV ve PSV A takımında teknik direktör olarak görev aldı.