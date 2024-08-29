Saat&Saat’te okula dönüş için geri sayım başladı!

29 Ağustos 2024 09:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:27

Yeni okul döneminde çocuklarına güzel bir hediye vermek isteyenler; güvenlik ve eğlencenin buluştuğu akıllı saatlerden, çocukların ilgisini çekecek renkli ve figürlü tasarımlara kadar birbirinden farklı çocuk saatlerini ve sürpriz indirim fırsatlarını Saat&Saat’te bulabiliyor.



LACOSTE

Efsanevi Lacoste kalitesinin en minik temsilcisi olan Lacoste.12.12 Kids, markanın çok sevilen 12.12 koleksiyonunun çocuk serisi olarak tasarlandı. Pembe, mavi, siyah, beyaz başta olmak üzere farklı renk seçeneklerinin sunulduğu bu model; 33 mm çapındaki yuvarlak lacivert kasası, yine aynı renkteki silikon kayışı ve kadranında yer alan dikkat çekici Lacoste arması ile tarz sahibi miniklere hitap ediyor.

Ürün kodu: LAC2030043

U.S. POLO ASSN

Enerjik ve renkli bir tarzdaki bu sportif model, turuncu kadranı ve kasasıyla minik bileklerde hemen dikkat çekecek. 37 mm çapındaki plastik kasası ve turuncu silikon kayışıyla göz alan saat, farklı renk seçenekleri ve U.S. Polo Assn.'in güvenilir kalitesiyle çocuğunuzun stilini tamamlıyor.

Ürün kodu: USPA2007-09

TCL

Teknoloji meraklısı çocuklar için mükemmel bir akıllı saat olan “Movetime Family Watch”, pembe renkteki kasası ve silikon kayışı ile sportif şıklığı işlevsellik ile buluşturuyor. 1.54” IPS dokunmatik ekranı, çift çekirdekli işlemcisi ve 2MP kamerası ile hem eğlenceli hem de kullanışlı olan bu akıllı saat; IP65 dayanıklılığı sayesinde suya ve toza karşı korunurken, 800mAh bataryası ile uzun süreli kullanım sağlıyor. TCL tarafından geliştirilmiş bu model, konum ve mesajlaşma özellikleriyle çocuklarınızın güvenliğine katkı sağlıyor.

Ürün kodu: MT42X

XONIX

Çocuk saati denince akla gelen figürlü, rengarenk saatler, XONIX’ten! Markanın öne çıkan çocuk saati modelinde, silikon kayış kuş, ağaç ve çiçek figürleriyle süslendi. 30 mm çapındaki mor plastik kasası, beyaz kadranı ve mor silikon kayışıyla tamamlanan model, çocuğuna saat kullanma alışkanlığı ve zaman yönetimi yeteneği kazandırmak için ideal. Farklı renk seçenekleriyle XONIX çocuk saatleri, miniklerin her anını renklendirmeye hazır!

Ürün kodu: XOX-KC003

Yeni okul döneminde çocuklarına saat hediye almak isteyenler; 26 Ağustos – 15 Eylül arasında kırmızı etiketli ürünlerde ek %20 indirim ve Xonix marka çocuk saatlerinde %25’e çıkarılan sezon indirimi fırsatından faydalanabilir.

Çocuklarınızın minik bileklerinde şıklık ve eğlenceyi bir arada yaşatacak en iyi saat modelleri Saat&Saat mağazaları, www.saatvesaat.com.tr adresinde sizi bekliyor.