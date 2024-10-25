Saatler geri alınacak mı? Beklenen açıklama geldi

25 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:28

Yaz aylarının sona ermesiyle beraber tüm Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı gündeme geldi. Kış saati uygulaması Avrupa'da başlıyor. Türkiye'de kış saati uygulamasına dair açıklama Alparslan Bayraktar tarafından geldi.

9 yıldır Türkiye​'de kış saati​ uygulamasına geçilmiyor. Her sene belirli tarihte Avrupa​'da saatler geriye alınıyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise saatler geri alınacak mı sorusu yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

SAATLER GERİ ALINACAK MI, NE ZAMAN 2024?

Avrupa'da kış saati uygulaması 26 Ekim Cumartesi gecesini 27 Ekim'e bağlayan gece uygulanacak. Saatler 1 saat geri alınırken Türkiye'de bu uygulama yapılmıyor.

Kış saati uygulaması 2016 senesinden beri ülkemizde kullanılmıyor.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili sorulan soruya "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" cevabını verdi.

Ülkemizde kış saati uygulaması enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 senesinde beri uygulanmıyor. Türkiye'de 2024 yılında da kış saati uygulamasının yapılmaması bekleniyor.

08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de yaz saati​ kalıcı hale geldi.