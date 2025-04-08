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 | Hüseyin Bahcivan

Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor

Kilo vermek isteyen ve sağlıklı bir hayatı benimseyen insanlar için en kolay ve etkili olan egzersiz olarak yürümek ön plana çıkıyor. Genel olarak insanlar sabah ve akşam saatlerinde yürümeyi tercih ediyor. Ancak yürüyüş yaptığınız saatin farklı faydaları olabileceğini biliyor muydunuz? Yürüyüş için doğru saati seçmek faydasını ikiye katlıyor. Uzmanların yeni araştırmalarının sonucunda yürümek için en iyi saat belli oldu.

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Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 08:45

Her gün binlerce insan sabah erken saatlerde kalkarak parklarda ve ormanda yürüyüş yapıyor. Bazı insanlar ise akşam yemekten sonra yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Birçok insan genel bir alışkanlık olduğu için sabah ve akşam saatlerinde yürümeyi tercih ediyor. Ancak uzmanlar yürüyüşün temposu ve mesafesinin yanı sıra saatinin de hedef doğrultusunda oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde yapılan yürüyüşlerin insan metabolizmasında farklı faydaları olduğunu ve insanların buna dikkat ederlerse yürüyüşün faydasını iki kata kadar arttırabileceği ortaya çıktı.

Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor

SABAH YÜRÜYÜŞÜ: KLASİK BİR GÜNE BAŞLAMA RUTİNİ

Yürüyüş yapan insanlar tarafından en çok tercih edilen sabah saatleri vücudu uyandırmanın ve zinde bir güne başlamanın anahtarı olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde odaklanmayı arttıran sabah yürüyüşlerinde erken güneş ışığına maruz kalmak kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için gerekli olan D vitamini üretimini de destekliyor.

Sabah aç karnına yapılan yürüyüşler ise yağ yakımını hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı oluyor. Metabolizmalarını hızlandırmak ve enerji seviyelerini yükselmek isteyen insanlar sabah yürüyüşünü tercih edebilirler.

Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor

AKŞAM YÜRÜYÜŞLERİ UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

Akşam saatlerinde uyumadan önce yapılan yürüyüşler ise günün getirdiği stresin azalmasına ve vücudun rahatlamasına faydalı oluyor. Stresli ortamda çalışan ve uyku problemi yaşayan insanların akşam 20-30 dakika yürüyüş yapmaları rahatlamalarına fayda sağlayacaktır.

Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan akşam yürüyüşleri, diyabet hastaları için en faydalı egzersizler arasında yer alıyor. Havanın temiz ve ağaçların olduğu bir ortamda yürüyüş yapmak uyku kalitenizi bir üst çıtaya taşıyacaktır.

Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİN BİR NUMARALI DOSTU: YEMEK SAATLERİNDEN SONRA YÜRÜMEK

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre yemek yedikten sonra yürümek kan şekeri seviyenizi düzenler ve şişkinliği önler. Midenin yiyecekleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olur.

Aynı zamanda yemekten sonra çöken ağırlığın da azalmasına imkan sağlar. Ancak yemeklerden sonra yürürken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Sabah ve akşam yürüyüşlerinden farklı olarak yemekten sonra daha kısa ve ağır tempolu bir yürüyüşü tercih etmelisiniz. Vücudunuz bir yandan yediğiniz yemekleri sindirirken, fazla zorlamamakta fayda var.

Sabah yürüyenler dikkat! Yürüyüş için en doğru saat açıklandı: Faydasını 2 kat arttırıyor

YÜRÜMEK İÇİN EN İYİ SAAT NEDİR?

Sabah ve akşam yürüyüşlerinin daha faydalı olduğu konusunda genel bir kanı bulunuyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki öğle saatlerinde yapılan yürüyüşler vücudunuz için inanılmaz derecede fayda sağlıyor. Öğle saatlerinde yürümek kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek ve kalori yakmak için en iyi yürüyüş olarak belirtiliyor.

Ayrıca uzun saatler boyunca işlerinden dolayı masa başında oturan insanların daha zinde olması için öğle saatlerinde yürümeleri tavsiye ediliyor. Eklem ağrılarının azalacağı ve kan dolaşımının iyileşmesiyle işinizde daha zinde olabilirsiniz.

Yaz aylarında ise öğle saatlerinde yürürken dikkat etmelisiniz. Güneş tam tepede olacağı için daha çok gölgelerden oluşan, serin yürüyüş rotaları belirlemelisiniz. Ormanlık alanlar yaz saatlerinde yürümek için en iyi güzergah olacaktır.

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