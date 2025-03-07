Sabiha Gökçen'de 8 Mart'a özel ışıklandırma

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni günün sembol rengi morla aydınlattı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, 91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni mor renkle aydınlattı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ise “Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ’a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." açıklamalarında bulundu.