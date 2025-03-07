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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sabiha Gökçen'de 8 Mart'a özel ışıklandırma

HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı Kulesi’ni "8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla mor renkle ışıklandırdı. HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, günün anlam ve önemine dikkat çekti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 20:22

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni günün sembol rengi morla aydınlattı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, 91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni mor renkle aydınlattı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ise “Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ’a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." açıklamalarında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI NEREDE?
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2. havalimanı. Havalimanı ismini, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır.
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