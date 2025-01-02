Sabri Uzun kimdir? Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için gözaltına alındı
Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Sabri Uzun'un gözaltına alınmasının ardından hayatı gündem oldu. Sabri Uzun, 1978 yılında emniyetteki görevine başladı.
Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, 1 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.
Vatandaşlar tarafından Sabri Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılıyor.
SABRİ UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Sabri Uzun, 1978 yılında emniyette göreve başladı ve 2013 yılına kadar Emniyet Müdürlüğü dahil olmak üzere birçok görevde bulundu.
26 Nisan 2019 tarihinde "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandı.
8 Temmuz 2019 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında ise tahliye oldu.
SABRİ UZUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sabri Uzun 1 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı.
Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Sabri Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Hakaret etmek doğru değil, yani adil cevap vermek için daha birçok yol var. Umarım bu gibi durumlar daha dikkatli ve nazik bir şekilde çözülür.