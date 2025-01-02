Son dakika | Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı

02 Ocak 2025 10:28 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:32

Son dakika haberi: Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Önce doğal gaz ardından teller ve trafolar! İlçe kabusu yaşıyor: Yaralılar var

Önce doğal gaz ardından teller ve trafolar! İlçe kabusu yaşıyor: Yaralılar var

Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Sabri Uzun'un gözaltına alındığı öğrenildi.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Sabri Uzun, 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019 tarihinde tutuklanan Uzun, davanın ilk duruşmasının görüldüğü 8 Temmuz 2019 tarihinde tahliye edildi.