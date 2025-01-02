Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu? İşte 'yılbaşı' telefonunun detayları...

02 Ocak 2025 09:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:39

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yılbaşı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. O günkü telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

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Siyasette normalleşme süreci devam ederken CHP lideri Özgür Özel de önemli günlerde telefonlaşma geleneğini sürdürdü. Özel, yılbaşı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeni yılını tebrik etti.

PEŞ PEŞE TELEFONLAR...

Özgür Özel, Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan​ ile Tülay Hatımoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derfvişoğlu'nu da aradı.

ERDOĞAN İLE NE KONUŞTU?

Peki Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ile konuştu? Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat, köşesinde görüşmeye ilişkin detayları atardı...

Donat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

31 Aralık 2024... Yılın son günü... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tek tek telefon etmeye başladı... İlk telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a: "Sayın Cumhurbaşkanım... Zor bir yılı geride bıraktık... Yeni yılda size en iyi dileklerimi sunuyorum"