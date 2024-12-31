CHP lideri Özgür Özel'den yeni yıl mesajı! 'Büyük mücadelenin yılı' vurgusu

31 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak yeni yılını kutladı. Özel ayrıca başta MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere diğer siyasi parti liderlerinin de yeni yılını tebrik etti. CHP lideri yeni yıl mesajında, geride kalan yılın ekonomik zorluklarına, hukuksuzluklara ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Özel, 2025 yılını "büyük mücadelenin yılı" olarak nitelendirirken, Türkiye'nin geleceği için umutlu olduğunu vurguladı.

Yenibir yıl daha geride kaldı. 2024 yılının son gününde ise siyaset gündemi bir hayli hareketli. Yılın son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi telefon trafiği yürüttü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİ YILINI KUTLADI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak yeni yılını kutladı. Özel, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi partilerin genel başkanlarını da telefonla arayıp, yeni yıllarını kutladı.

Mesajında, geçtiğimiz yılın ekonomik sorunlarla, hukuksuzluklarla ve güvenlik problemleriyle dolu olduğunu ifade eden Özel, Türkiye'nin önemli eşiklerden geçtiğini ve umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Özel mesajında 2024 yılını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"2024’e başlarken, hayatın her alanı için iyi dileklerde bulunmuştuk. Ama ne yazık ki; ekonomide kötü gidişin devam ettiği, milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık. İşçilerin, kadınların, çocukların ve hatta bebeklerin güvende tutulmadığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının hala sarılmadığı bir yılı geride bıraktık."

SURİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Suriye'deki gelişmelere de değinen Özel, 13 yıllık Suriye politikasını eleştirdi ve CHP’nin çözüm önerilerini sıraladı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, insan haklarına saygılı bir rejim oluşması, askerlerimizin güvenliğinin ve yurttaşlarımızın refahının temin edilmesi ile Suriyelilerin güvenle geri dönüşünün sağlanması önceliklerimizdir. Bu kapsamda iktidarı, doğru adımlar atmaya davet ediyorum."

2024’te yaşanan tüm zorluklara rağmen umut verici gelişmelerin de yaşandığını belirten Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olmasını ve yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı hatırlattı:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Türkiye’nin tüm demokratlarının desteğiyle partimizi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptık. Milletimiz 31 Mart’ta nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine karşılık gelen belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili başkanlara emanet etti. Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla kutuplaşmaya karşı beraberliği savunuyoruz."

'BÜYÜK MÜCADELE YILI'

Özel, 2025 yılının daha büyük mücadelelerle geçeceğini ifade ederken, CHP'nin Türkiye İttifakı ile halkla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağımız, gençlere güzel ülkemizde hayal kurduracağımız günler yakındır."

Özel, mesajının sonunda tüm yurttaşların yeni yılını kutladı ve siyasetin, kavga yerine çözüm üreten bir zemine oturması gerektiğini belirtti. Ayrıca Mehmetçik'e selam göndererek şehitlere rahmet diledi:

"Siyasetin; kavga, polemik ve gerginlik yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı bir yıl temenni ediyorum. Zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğimize selam gönderiyor, şehitlerimize rahmet diliyorum.

TEMENNİLERİNİ İLETTİ

CHP Lideri Özel görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.