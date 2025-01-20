Sadakataşı Gazze’de 2. çadır okulunun açılışını gerçekleştirdi

20 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:30

Sadakataşı Derneği kamplarda yaşayan Gazzeli çocuklar için projelendirdiği Diriliş Çadır Okulu 2’nin açılışını gerçekleştirdi. Derneğin kadın kolları öncülüğünde Han Yunus bölgesinde açılan okulda 150 öğrenci eğitim görecek.

Gazze’de yaşayan çocuklar için çadır okulu projesi başlatan Sadakataşı Derneği​ Han Yunus​ bölgesinde ikinci okulun açılışını gerçekleştirdi.

Diriliş Çadır Okulu 2

İsrail’in okulları bombaladığı, çocukları şehit ettiği Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren okullarda eğitim verilemiyor. Çadırlarda yaşayan Gazzeli öğrenciler için Sadakataşı Kadın Kolları tarafından projelendirilen ikinci okul açıldı. Dernek bölgede eğitim çalışmaları yapmaya devam edecek.

Gazze’nin Han Yunus bölgesinde açılan okulda 150 öğrenci eğitim görecek. Okulda 6 öğretmen ve bir idareci görev alacak. Öğrenciler okulda Arapça, İngilizce, okuma, yazma, matematik ve fen bilgileri gibi temel dersler görecek.

‘‘Eğitim çalışmaları sürecek’’

Dernekten yapılan açıklamada; ‘‘İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de olayların başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak bölge halkına insani yardım ulaştırdık. Gazzeli çocukların eğitim sorununa katkı sağlamak için kadın kollarımızın desteğiyle 150 öğrencinin eğitim göreceği Diriliş Çadır Okulu 2’nin açılışını gerçekleştirdik. Gazzeli çocukların eğitim görebilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.’’ İfadeleri kullanıldı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze​ yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.