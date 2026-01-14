Sadakataşı Gazzeli savaş mağdurlarına protez desteği sağladı

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de 5 binin üzerinde insan uzuvlarını yitirdi. Tedavileri için Mısır’a göç edebilen Gazzelilere Sadakataşı Derneği tarafından ortez ve protez yardımı yapılıyor.

5 bin Gazzeli uzuvlarını kaybetti

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle yaklaşık 100 bin insan hayatını kaybederken, 42 binin üzerinde insan hayatını etkileyen yaralanmalara maruz kaldı. Bu yaralanmalar arasında 5.000'den fazla ampute vakası kaydedildi. Gazzeli 460'tan fazla ampute komşu ülke Mısır’a göç etti.

İlk etapta 2 protez desteği

Sadakataşı Derneği Mısır’da tedavileri devam eden Gazzeli ortez ve protez ihtiyacı olan hastaları bölgede bulunan ekipleri üzerinden belirliyor. Dernek rehabilitasyon süreci sonrasında hastaların ölçülerini alarak ortez ve protez desteği sağlıyor. Savaş ve sakatlık travması yaşayan hastaların tedavileri ile birlikte fiziken ve psikolojik olarak daha sağlıklı olması sağlanıyor. Dernek ekipleri tarafından geçtiğimiz ay Mısır’da ölçüleri alınan 2 Gazzeli hastanın protez bacakları takıldı.

Hedef 200 hastaya ortez ve protez desteği

Sadakataşı Derneği Mısır ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgede ortez protez desteğine ihtiyaç duyan Gazzelilere destek ulaştırmayı sürdürecek. Dernek 200 Gazzeliye ortez ve protez desteği sağlamayı amaçlıyor. Sadakataşı ekipleri önümüzdeki süreçte gözünü kaybeden, vücudunda hasar ve yanıklar oluşan Gazzelilere de destek sağlayacak.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin ‘‘İyiliğe Bir Adım’’ çağrısıyla Gazzeli amputeler için başlattığı ortez ve protez yardımlarına www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden destek olabilirsiniz. GAZZE yazıp 2989’a sms göndererek 50 TL bağışta bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonu üzerinden dernek yetkilileriyle irtibata geçebilirsiniz.