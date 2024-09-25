Sadakataşı Lübnan’a acil yardım ulaştırdı

25 Eylül 2024 13:45 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:46

İsrail’in saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan’da yüzbinlerce insan ülkenin kuzeyine göç etti. Evlerini terk eden Lübnan halkına Sadakataşı Derneği tarafından acil yardım ulaştırıldı.

Sadakataşı Lübnan’da yaşanan savaş​ nedeniyle evlerinden göç eden Lübnanlı ailelere acil yardım çalışmaları kapsamında gıda kolisi, battaniye ve yatak dağıtımı gerçekleştirdi.

İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 600’den fazla insan hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı. Güney Lübnan’dan yüzbinlerce insan ülkenin kuzeyine göç etti. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve savaş nedeniyle milyonlarca Lübnanlı acil yardım bekliyor. Sadakataşı Derneği​ bölgeye geçtiğimiz ağustos ayından itibaren acil yardım ulaştırıyor.

500 aileye acil yardım

İsrail’in saldırıları sonrasında ülkenin kuzeyine göç eden 500 Lübnanlı aileye Sadakataşı tarafından yatak, battaniye ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek, bölgeye önümüzdeki günlerde acil yardım ulaştırmayı sürdürecek.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin Lübnan​ için başlattığı acil yardım çalışmalarına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a sms atarak 50 TL destek olabilirsiniz. Derneğin hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.