Sadakataşı'ndan İdlib'e gıda yardımı

14 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:26

Sadakataşı Derneği Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 600 aileye gıda kumanyası ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı​ özgürleşen Suriye​ halkına acil yardım​ ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek İdlib​ kırsalında yaşayan ailelere gıda​ kumanyası ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

600 aileye gıda yardımı

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte İdlib kırsalında bulunun kamplarda yaşayan ailelerin yaşam şartları daha da zorlaştı. İdlib’de bulunan Sadakataşı ekipleri bölgede yaşayan 600 aileye içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve gıdalar, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası ve ekmek ulaştırdı.

‘‘Bölgeye yardımlar sürecek’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İç savaşın başladığı günlerden bu yana Suriye’de yaşayan kardeşlerimize birçok alanda insani yardım ulaştırdık. Özgürleşen Suriye topraklarına ekiplerimizle birlikte düzenli olarak yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bugün de İdlib’de yaşayan ailelere gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Bölge halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.