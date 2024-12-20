Sadakataşı’ndan Suriye’ye insani yardım konvoyu

20 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:50

Sadakataşı Derneği, Suriye çalışmaları kapsamında bölgeye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani yardım konvoyu gönderdi.

Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek 7 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.

Suriye’de son yaşanan gelişmeler sonrasında evlerine dönmeye başlayan bölge halkı için Sadakataşı yardımlarını sürdürüyor. Dernek son gelişmelerin yaşandığı andan itibaren bölgede düzenli olarak sıcak yemek, un, ekmek, çadır ve battaniye dağıtımları gerçekleştirdi.

7 tır insani yardım konvoyu

Hatay’dan bölgeye gönderilen içerisinde gıda, yakacak, un, su ve kış yardımları bulunan 7 insani yardım tırı Halep, Hama, Humus ve Şam’da yaşayan ailelere dağıtılacak. Dernek bölgeye önümüzdeki günlerde yeni yardım malzemeleri göndermeye devam edecek.

‘‘13 yıldır bölgeye destek oluyoruz’’

Bölgede yardımları koordine eden Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sadakataşı Derneği olarak 13 yıldan beri Suriye'de başta barınma gıda, eğitim sağlık, kalıcı eserler, gelir temini projeleri ve birçok alanda çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Evlerine geri dönen bölge halkı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bölgeye 7 araçtan oluşan gıda, un, su, yakacak ve kış yardımlarımızdan oluşan insani yardım konvoyumuzu gönderiyoruz. Yardımların ulaşmasında destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Suriye yardımlarına destek olmak için SURİYE yazıp 2989’a sms atarak 50 TL destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz. Online bağış yapmak için www.sadakatasi.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.