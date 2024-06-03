Sagapo Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
03 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:36
Ünlü rapçi Sagapo Kajmer'in annesi hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Serpil Özyavuz neden öldü sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hayatı ve biyografisi de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Türkçe rap dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer, gerçek adıyla Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.
Vatandaşlar tarafından Serpil Özyavuz neden öldü sorusunun cevabı araştırılıyor.
Açıklanan bilgilere göre Özyavuz akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.
İki gün önce yoğun bakıma alınan ünlü rapçinin annesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sagopa Kajmer'in annesinin cenazesi Rasathane Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Samsun'da toprağa verilecek.
Kaynak: TGRT HABER