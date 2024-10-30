Sağlık Bakanlığı 36 bin personel istihdam edecek: Başvuru tarihleri merak ediliyor

30 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:14

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru detayları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre bakanlık, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

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TSK 120 Muvazzaf Astsubay alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık tarafından eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlığın 36 bin personel alım sürecine dair detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular, 30 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Cuma günleri arasında alınacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

HANGİ KADROLARDAN PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Sağlık Bakanlığı 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak.

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Diğer dört yıllık mühendislik bölümleri veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım geliştirme veya büyük ölçekli ağ sistemleri yönetimi konusunda en az 3 (üç) veya 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

İlgili yönetmelikte belirtilen hakları kabul etmek.

Erkek adayların askerlik durumunu düzenlemek.

İletişim becerileri ve muhakeme yeteneğine sahip olmak.