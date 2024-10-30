Hadise konserinde korkutan yangın!

30 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:43

Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Yenikapı'da konser verdi. Konser esnasında çıkan yangın herkesi korkuttu. Olaya anında müdahale edilirken, yangından ilk kare geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Yenikapı'da DJ Burak Yeter ile Shaman Dans Gösterisi'nin ardından sahneye Emir Can İğrek ve Hadise çıktı. Hadise'nin şarkı söylediği esnada ise yangın çıktı.

HADİSE SAHNEDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Dün akşam Hadise'nin sahnede olduğu esnada yangın çıktı. Etkinlik alanındaki aydınlatmalardan kaynaklanan yangın, hem seyirciyi hem de Hadise'yi bir hayli korkuttu. Görevlinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Hadise'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinden 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Böylece Hadise, kendisine en yakın 4,5 milyon TL alan Athena grubuna dahi fark attı.