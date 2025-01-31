Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İsim listesi belli oldu

31 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:57

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (31 Ocak 2025 Cuma) saat 10:30'da il dışı kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından başvuruda bulunan sağlık görevlileri tayin sonuçlarının nereden bakıldığını merak etmeye başladı. İller arası tayin sonuçlarının isim listesi yayımlanan videoda görülebiliyor.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre gerçekleştirilen kura çekimi saat 10:30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı.

Kura çekiminin sona ermesinin ardından tayin sonuçlarının nasıl öğrenileceği ve isim listesi gündem oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin yerleştirme sonuçları bugün "Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü" internet adresinden yayınlanacak. Başvuru yapan sağlık personelleri bu sayede tayin sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube adresinden canlı olarak yayınlandığı için videoyu izleyerek de adaylar sonuçları öğrenebilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın kura çekim videosuna ulaşmak için adayların YouTube adresine giriş yaptıktan sonra "Canlı" seçeneğine tıklamaları gerekiyor.

Burada yayınlanan son video kura çekimlerinin canlı yayınını içinde barındırıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan canlı yayın aracılığıyla adaylar kura sonuçlarının isim listesine ulaşabiliyor.

Adayların videoyu izleyerek kendi isimlerini bulmaları gerekiyor.