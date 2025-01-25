Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak
Sağlık Bakanlığı, müjdeyi duyurdu. 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı gerçekleşecek. Alımlarda KPSS şartı aranmayacak ve kura yöntemi uygulanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımlarında başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için işçi alımlarına başlıyor. 9 bin işçi alımı için müjde verildi. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 9 bin kişilik alımda görev alacak kadrolar.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR
Türkiye genelindeki hastanelerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi verdi. Farklı kadrolarda yapılacak alımlar için adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapacak.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı yapmayı hedefliyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağı kadrolar;
- Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
- Elektrikçi (Genel)
- Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Marangoz
- Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
- Oto Elektrikçi
- Otomotiv Kaportacısı
- Klinik Destek Elemanı
- Güvenlik Görevlisi
- Temizlik Görevlisi
Alımlar, daha önce yapılan açıklamalara göre KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle gerçekleşecek. İşçi alımları için başvuruların Şubat 2025’te alınması beklenirken, resmi açıklamanın şubat ayının başlarında gelmesi bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 9 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
- Kamu haklarından mahrum olmamak