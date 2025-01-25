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Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:36

Sağlık Bakanlığı, müjdeyi duyurdu. 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı gerçekleşecek. Alımlarda KPSS şartı aranmayacak ve kura yöntemi uygulanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımlarında başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı​ 2025 yılı için işçi alımlarına başlıyor. 9 bin işçi alımı için müjde verildi.  Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle yapılacak. İşte  Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 9 bin kişilik alımda görev alacak kadrolar. 

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Türkiye genelindeki hastanelerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi verdi. Farklı kadrolarda yapılacak alımlar için  adaylar İŞKUR​ üzerinden başvuru yapacak.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 9 bin işçi alımı yapmayı hedefliyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı yapacağı kadrolar;

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak - 2. Resim

  • Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
  • Elektrikçi (Genel)
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • İnşaat Boyacısı/Boyacı
  • Marangoz
  • Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
  • Oto Elektrikçi
  • Otomotiv Kaportacısı
  • Klinik Destek Elemanı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi

Alımlar, daha önce yapılan açıklamalara göre KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve kura yöntemiyle gerçekleşecek. İşçi alımları için başvuruların Şubat 2025’te alınması beklenirken, resmi açıklamanın şubat ayının başlarında gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak - 3. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI 9 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başlıyor! Şubat 2025’te yapılacak personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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