Sağlık ocakları çalışıyor mu? Aile Hekimleri grevi ne zaman sona eriyor?

06 Kasım 2024 12:03 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:15

Aile hekimlerinin grev kararı almasının ardından iş bırakma eylemleri başladı. Sağlık ocaklarında işleyişin aksamasına sebep olan grevle birlikte vatandaşlar da sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine itiraz eden aile hekimleri 3 günlük grev kararı aldı. Grev kararının ardından sağlık ocaklarında da aksaklıklar yaşandı.

Muayene için giden ve daha önce randevuları olan vatandaşlar işlemlerini yaptıramadı.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimlerinin aldığı 3 günlük grev kararıyla birlikte hekimler greve gitti. Grev kararıyla birlikte vatandaşlar da sağlık ocaklarında işlemlerini yaptıramadı.

Sağlık Ocakları resmi olarak açık ancak grev nedeniyle hasta ve hasta yakınları eli boş dönüyor.

Aile hekimlerinin 8 Kasım’da eyleme son vermesinin arından sağlık ocaklarının normal çalışma seyrine dönmesi bekleniyor.

AİLE HEKİMLERİ GREVİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı harekete geçen aile hekimleri toplu grev kararı almıştı. 3 gün sürecek grev 5-6-7 Kasım tarihlerini kapsıyor.

8 Kasım tarihi itibariyle aile hekimlerinin görevlerine kaldıkları yerden devam etmesi bekleniyor.