Sahipsizler bu akşam neden yok? Dizinin yeni bölümü yerine belgesel yayınlanacak

08 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:57

Sahipsizler dizisi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümü yeni yıl tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin hayranları Sahipsizler bugün var mı, yok mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. RTÜK tarafından verilen ceza nedeniyle Sahipsizler dizisinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümleri neden yok? Ara verdiler

Dizilerin yeni bölümleri neden yok? Ara verdiler

Sahipsizler dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Sahipsizler dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Başrollerinde Hazal Subaşı​, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Reha Özcan ve Enes Koçak gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisi her hafta çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Ancak geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) cezası nedeniyle yayınlanmamıştı.

Bu hafta ise Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu.

SAHİPSİZLER BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Kanal tarafından paylaşılan 8 Ocak 2025 Çarşamba günü yayın akışına göre Sahipsizler dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü yerine saat 20.00'de ekranlara RTÜK belgeseli gelecek.

Dizinin en son 7. bölümü 23 Aralık 2024 tarihine ekranlara gelmişti.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM NEDEN YOK?

RTÜK tarafından Sahipsizler dizisine 2024 Kasım ayında "2 kez program durdurma" ve "yüzde 3 idari para" cezası verildi.

"Şiddet sahneleri" nedeniyle alınan karar 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.

Bu kapsamında dizinin yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak.