Sahipsizler dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor

13 Kasım 2024 21:09 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:25

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve dizinin konusu araştırılıyor. Çarpıcı konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım sosyal medyada gündem oldu.

13 Kasım Çarşamba akşamı (bugün) Star TV’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisi araştırma konusu oldu.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mardin'in bir köyünde başlayıp İstanbul'a uzanan dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Reha Özcan, Kaan Mirac Sezen, Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alırken, senaryosunu ise Ramazan Demirli, Selin Arapkirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı birlikte kaleme alıyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU NE?

Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir anda kaybeden altı kardeşin başlarına gelen çeşitli felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için kendilerini buldukları İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.