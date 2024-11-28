Sahte dolar en basit nasıl anlaşılır? Piyasada dolaşan sahte 50,100 dolarlar krize yol açtı

28 Kasım 2024 14:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:05

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen sahte dolar ve euro konusu üzerine ekipler çalışmalara başladı. Düzenlenen operasyonlar sonucu Fatih ve Zeytinburnu'nda 3 milyon 600 bin euro sahte para bulundu. Vatandaşlar ise sahte doların nasıl anlaşılacağını araştırmaya başladı.

Sahte dolar Türkiye'ye nasıl geldi? Sır perdesi aralandı! Toplamı milyar doları bulabilir

Sahte dolar Türkiye'ye nasıl geldi? Sır perdesi aralandı! Toplamı milyar doları bulabilir

Kapalıçarşı​'da 50 ve 100 dolarların sahte olduğuna dair iddialar ortaya atılırken sahte dolar​ krizinin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konunun konuşulmasının ardından ise doların sahte olduğunu anlama yolları merak edildi.

SAHTE DOLAR EN BASİT NASIL ANLAŞILIR?

Gündemde yer alan sahte 50 ve 100 dolarların ardından vatandaş elindeki dövizin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Yeni döviz alacak olanlar ise tedbirli davranmak istiyor.

İlk olarak doların kağıdını iyice incelemeniz gerekiyor. Kağıdın kalitesi ve renklerindeki canlılık dikkat çekerken gerçek dolarda renkler daha canlı oluyor.

Dövizin kabartmaları intaglio tekniği ile yapılıyor. Böylece kağıdın üzerindeki kabartmalar hissedilmelidir.

Banknot üzerinde yer alan filigranı ışık tutarak incelemeniz gerekmektedir.

Kağıdın içerisinde yer alan yazı kontrol edilmelidir. Dolarlarda emniyet şeridi 1996 senesinden beri yer alıyor. Işığa tutarak emniyet şeridinin olup olmadığını anlayabilirsiniz.

100 doların üzerinde USA HUNDRED yazması gerekiyor.

SAHTE 50, 100 DOLAR NEREDEN ANLAŞILIR?

Gerçek dolar özel pamuk ve keten karışımından olurken normal para dokusundan farklıdır.

10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotlarda holografik unsurlar yer alıyor.

Para, ışığa tutulduğunda sağ tarafında kağıdın içerisine işlenen simge bulunuyor.

100 dolarlık banknotun yaka kenarında "USA100" yazısı vardır.

UV Işık Kontrolü ile gerçek dolarda belli bölgeler parlama yapar ve emniyet şeridindeki renkler gözükür.





İSTANBUL​ KAPALIÇARI SAHTE DOLAR KRİZİ SON DURUM

Kapalıçarşı'da sahte 50 ve 100 dolarların olduğu iddia edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, gündeme gelen sahte para​ basımı konusunun araştırılması için re'sen soruşturma başlattı.

Merkez Bankası tarafından "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklaması geldi.