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 | Sumru Tarhan

Sakarya yangını söndü mü son dakika? 45 saat önce başladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri yaktı. Yaklaşık 45 saat önce başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken, ekipler gece gündüz demeden söndürme çalışmalarını devam ettirdi. Sakarya yangın son dakika gelişmeleri takip edilirken söndürme işlemleri karadan devam ediyor.

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Sakarya yangını söndü mü son dakika? 45 saat önce başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:30

20 Temmuz günü akşam saatlerinde Sakarya'da başlayan yangın yaklaşık 45 dakika önce başlarken kısa sürede geniş alanlara yayıldı. İhbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi, söndürme işlemleri başladı.

SAKARYA YANGIN SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

20 Temmuz akşamı Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınında 45. saate girilmek üzere. Bölgedeki yangın tam anlamıyla söndürülemezken zaman zaman bölgelerde alevler yeniden yükseliyor. Söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürürken yoğun sis, havadan müdahaleye engel oluyor.

Sakarya yangını söndü mü son dakika? 45 saat önce başladı

SAKARYA YANGIN SON DURUM BİTTİ Mİ?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 45 saat önce başlayan orman yangını bazı bölgelerde yeniden alevleniyor. 20 Temmuz akşamı başlayan yangına ilişkin ihbar sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının 2. gününde 12 helikopter ve 6 uçak müdahale etti. Sakarya Geyve yangınında üçüncü günde sis etkisi havadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle yangınla mücadelede arazöz, iş makinesi ve personeli yer alıyor.

Sakarya yangını söndü mü son dakika? 45 saat önce başladı

SAKARYA YANGININA KOCAELİ'DEN DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 45 saat önce başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Başkan Büyükakın, "Komşumuz Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere ekiplerimizi hızla bölgeye yönlendirdik. Tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" notu ile sosyal medya paylaşımı yaptı.

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