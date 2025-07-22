Sakarya yangını söndü mü son dakika? 45 saat önce başladı

20 Temmuz günü akşam saatlerinde Sakarya'da başlayan yangın yaklaşık 45 dakika önce başlarken orman yangını kısa sürede geniş alanlara yayıldı. İhbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi, söndürme işlemleri başladı.

SAKARYA YANGIN SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

20 Temmuz akşamı Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınında 45. saate girilmek üzere. Bölgedeki yangın tam anlamıyla söndürülemezken zaman zaman bölgelerde alevler yeniden yükseliyor. Söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürürken yoğun sis, havadan müdahaleye engel oluyor.

SAKARYA YANGIN SON DURUM BİTTİ Mİ?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 45 saat önce başlayan orman yangını bazı bölgelerde yeniden alevleniyor. 20 Temmuz akşamı başlayan yangına ilişkin ihbar sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının 2. gününde 12 helikopter ve 6 uçak müdahale etti. Sakarya Geyve yangınında üçüncü günde sis etkisi havadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle yangınla mücadelede arazöz, iş makinesi ve personeli yer alıyor.

SAKARYA YANGININA KOCAELİ'DEN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 45 saat önce başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Başkan Büyükakın, "Komşumuz Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere ekiplerimizi hızla bölgeye yönlendirdik. Tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" notu ile sosyal medya paylaşımı yaptı.