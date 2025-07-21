ALEVLERLE MÜCADELE GECE BOYU SÜRDÜ
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için ekipler canla başla çalışıyor. Yerleşim yerlerinde birkaç eve sıçrayan alevler nedeniyle iki mahalle tahliye edildi. Günü ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterler yeniden yangına müdahaleye başladı. İşte Sakarya'daki orman yangınında son durum...
EKİPLER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerine sıçrayan ve 3 evin yanmasına neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.
EVLER KÜLE DÖNDÜ
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu. Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu.
ALEV ÇEMBERİNİN İÇİNDEN GEÇTİLER
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, adeta alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı ve kameraya yansıyan o anlar mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.
SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Bölgede açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hacılar ve Taşoluk Mahallesi'ni boşalttık, şu anda yangın Bayat Mahallesi'ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz. Yangının nasıl çıktığı ile alakalı arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
EVLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Geniş alana yayılan yangın neticesinde Taşoluk Mahallesi tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürebilmek için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi’ne sıçradı.