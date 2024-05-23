Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak

23 May 2024 16:50 - Güncelleme : 23 May 2024 17:14

Trendyol 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan ve play-off finallerinde doğrudan yükselerek rakibini bekleyen Sakaryaspor'un maçının ne zaman ve nerede oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile birlikte Trendyol 1. Lig play-off finallerinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu.

Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs perşembe günü saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Final maçının ardından Süper Lig'e çıkacak olan takım belli olacak.

Yeşil-siyahlı takımın rakibi ise 24 Mayıs tarihinde Bodrum'da oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK - Bodrum FK rövanş karşılaşmasında belli olacak.

Ahlatcı Çorum FK - Bodrum FK arasında 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen karşılaşma 1-1 sona ermişti.