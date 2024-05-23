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Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 May 2024 16:50 - Güncelleme : 23 May 2024 17:14
Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs&#039;ta oynanacak

Taraftarlar tarafından Sakaryaspor final maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar TFF 1. Lig play-off finalinin nerede oynanacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Trendyol 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan ve play-off finallerinde doğrudan yükselerek rakibini bekleyen Sakaryaspor'un maçının ne zaman ve nerede oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile birlikte Trendyol 1. Lig play-off finallerinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu.

Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak - 1. Resim

Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs perşembe günü saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Final maçının ardından Süper Lig'e çıkacak olan takım belli olacak.

Sakaryaspor final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak - 2. Resim

Yeşil-siyahlı takımın rakibi ise 24 Mayıs tarihinde Bodrum'da oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK - Bodrum FK rövanş karşılaşmasında belli olacak. 

Ahlatcı Çorum FK - Bodrum FK arasında 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen karşılaşma 1-1 sona ermişti.  

Kaynak: TGRT HABER
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