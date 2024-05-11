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Trendyol 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu: Sakaryaspor finalde rakibini bekleyecek!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 18:10 - Güncelleme : 11 May 2024 18:15
Trendyol 1. Lig&#039;de play-off eşleşmeleri belli oldu: Sakaryaspor finalde rakibini bekleyecek!

Son dakika haberi... Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelelerin sonlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Körfez derbisinde Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Sakaryaspor direkt finale yükseldi. İşte eşleşmeler...

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadeleleri saat 16.00'da başlayan maçlarla oynandı.

Son haftaya 3. sırada ve teknik direktör değişikliğiyle giren Sakaryaspor, körfez derbisinde ezeli rakibi Kocaelispor'a konuk oldu. Tatangalar, zorlu mücadeleyi Ndlovu ve Del Valle'nin golleriyle 2-0 kazanarak 3. sıradaki yerini korudu ve direkt final aşamasına yükseldi.

Play-off hattındaki diğer mücadele Göztepe ile Bodrum FK 1-1 berabere kalırken düşme hattında yer alan Boluspor, Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off'a giren son takım oldu.

İşte eşleşmeler:

Bodrum FK-Boluspor

Çorum FK-Kocaelispor

TEK MAÇ ELEME USULÜYLE OYNANACAK

Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri play-off yarı finaline yükselecek. İlk maçı daha düşük sırada bitiren takımın sahasında oynanacak şekilde iki maçlı play-off yarı finali oynanacak.

2 TURU GEÇEN TAKIM FİNALDE SAKARYASPOR'UN RAKİBİ OLACAK

Play-off yarı finalini kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde kazanacak. tarafsız sahada oynanacak tek maç sonunda Süper Lig finaline yükselen 3. takım belli olacak.

1. LİG'DEN DÜŞEN SON TAKIM TUZLASPOR

Tuzlaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un maçlarını kazandığı son hafta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak bu sezon 1. Lig'den düşen son takım oldu.

Trendyol 1. Lig'de Altay ve Giresunspor'un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti.

TÜM SONUÇLAR

Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor 
Göztepe 1-1 Bodrum FK 
Erzurumspor FK 0-4 Eyüpspor 
Şanlıurfaspor 2-0 Manisa FK 
Adanaspor 1-0 Bandırmaspor 
Boluspor 2-1 Çorum FK 
Tuzlaspor 1-1 Gençlerbirliği

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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