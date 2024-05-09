TFF sahadan çekilen Vanspor'un cezasını açıkladı!

09 May 2024 19:23 - Güncelleme : 09 May 2024 19:25

Bir U19 vakası da TFF 2. Lig'den! Sahadan çekildiler

Bir U19 vakası da TFF 2. Lig'den! Sahadan çekildiler

Bursaspor, TFF 2. Lig’in son maçında rakibi Vanspor FK’nın 22. dakikada sahadan çekilmesinden dolayı hükmen 3-0 galip ilan edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “Vanspor FK’nın, 04.05.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Vanspor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Serik Spor'un Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkmasının ardından Vansporlu futbolcular, Bursaspor maçının başlama vuruşu sonrası kendi yarı sahaları içinde omuz omuza vererek Serik Belediyespor'u protesto etti.

Futbolcular, 21. dakikada ise sahadan çekildi.

Van'ın 2 puan önünde, 80 puanla zirvede yer alan Esenler Erokspor, U19'la maça çıkan Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.