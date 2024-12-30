Sakatlıklar Ferdi Kadıoğlu'nun en büyük sorunu! Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı netleşti
İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Brighton, Aston Villa deplasmanına çıkacak. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçıran Ferdi Kadıoğlu'nun Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Karşılaşmada antrenman eksiği olan milli futbolcunun yedeklerden dahil olması bekleniyor.
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduğundan beri sakatlıklar ile boğuşan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon İngiltere ekibinde sadece 13 karşılaşmada görev aldı.
10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.
Takımla antrenmanlara başlayan milli futbolcunun bugün oynanacak Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.
FERDİ KADIOĞLU ASTON VİLLA-BRİGHTON MAÇINDA OYNAYACAK MI
Ferdi Kadıoğlu, parmak eklem kapsülü yırtığı nedeniyle 44 gün sakat kalmıştı.
Bu dönemde takımla antrenmanlara katılamayan milli futbolcu toplam 7 karşılaşmayı kaçırdı.
Bugün oynanacak olan Aston Villa-Brighton karşılaşmasında ise yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.
Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu antrenman eksiğinden dolayı sonradan oyuna alacağı tahmin ediliyor.
ASTON VİLLA-BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa-Brighton karşılaşması bugün saat 22.45'te başlayacak.
Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.
Son dönemlerde istediği sonuçları elde edemeyen Brighton'ın 3 puan alması kritik önem taşıyor.
Aston Villa ise 3 puan alarak, Newcastle United'ın puan kaybı durumunda sıralamada ilk 5'e çıkmayı hedefliyor.
ASTON VİLLA-BRİGHTON MUHTEMEL 11'LERİ
Aston Villa: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; MCGinn, Kamara, Onana, Tielemans, Rogers; Watkins
Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O'Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro