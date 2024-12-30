Sakatlıklar Ferdi Kadıoğlu'nun en büyük sorunu! Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:15

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Brighton, Aston Villa deplasmanına çıkacak. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçıran Ferdi Kadıoğlu'nun Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Karşılaşmada antrenman eksiği olan milli futbolcunun yedeklerden dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Brighton​'a transfer olduğundan beri sakatlıklar ile boğuşan Ferdi Kadıoğlu​, bu sezon İngiltere ekibinde sadece 13 karşılaşmada görev aldı. 10 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Takımla antrenmanlara başlayan milli futbolcunun bugün oynanacak Aston Villa-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. FERDİ KADIOĞLU ASTON VİLLA-BRİGHTON MAÇINDA OYNAYACAK MI Ferdi Kadıoğlu, parmak eklem kapsülü yırtığı nedeniyle 44 gün sakat kalmıştı. Bu dönemde takımla antrenmanlara katılamayan milli futbolcu toplam 7 karşılaşmayı kaçırdı. Bugün oynanacak olan Aston Villa-Brighton karşılaşmasında ise yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor. Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu antrenman eksiğinden dolayı sonradan oyuna alacağı tahmin ediliyor. ASTON VİLLA-BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA? Aston Villa-Brighton karşılaşması bugün saat 22.45'te başlayacak. Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak. Son dönemlerde istediği sonuçları elde edemeyen Brighton'ın 3 puan alması kritik önem taşıyor. Aston Villa​ ise 3 puan alarak, Newcastle United'ın puan kaybı durumunda sıralamada ilk 5'e çıkmayı hedefliyor. ASTON VİLLA-BRİGHTON MUHTEMEL 11'LERİ Aston Villa: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; MCGinn, Kamara, Onana, Tielemans, Rogers; Watkins Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O'Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro İlgili Haberler Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan sakatlık haberi! Süre uzayabilir mi? Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş haber! Geri dönüyor