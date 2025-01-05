Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Neden yayınlanmadığı gündem oldu

05 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:06

Şakir Paşa Ailesi her hafta pazar günleri ekranlara geliyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde çekimlerinin yapıldığı platoda yangın çıkmıştı. Bu akşam dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Başrollerinde Vahide Perçin​, Fırat Tanış​, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi ilk bölümleriyle birlikte izleyicilerin dikkatini çekmişti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda geçtiğimiz günlerde yangın​ çıktığı açıklanmıştı.

Çıkan yangının ardından dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem olmuştu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı platoda yangın çıkması nedeniyle diziye ara verildi.

Bu sebepten dolayı da dizinin bu akşam (5 Ocak 2025 Pazar) günü yayınlanması planlanan bölümü ekranlara gelmeyecek.

Konuyla ilgili dizinin Instagram hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

"Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir.

Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız.

Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Saygılarımızla."

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Ancak ortaya çıkan iddialara göre dizinin dış mekan çekimlerine başlandı.

Dizinin köşk dekorunun inşaatının bitmesinin ardından tekrardan ekranlara dönmesi bekleniyor.