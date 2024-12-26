Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor? Dizinin setinde yangın çıktı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Aralık 2024 13:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:42

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın çıktı. Açıklanan bilgilere göre dizinin çekildiği köşk tamamen yandı. Yangının ardından Şakir Paşa Ailesi'nin nerede çekildiği ve köşkün bulunduğu yer gündem oldu. Dizinin çekimleri Kartal'da yapılıyor.

Başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Bahadır Karataş'ın oturduğu Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın çıktı. Reyting rekorları kıran dizinin setinde çıkan yangında bütün köşkün kullanılamaz bir hale geldiği açıklandı. Dizinin Instagram hesabından yapılan açıklamanın ardından Şakir Paşa Ailesi köşkünün nerede olduğu merak edildi. ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimleri Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan platoda gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimleri için 7 dönümlük bir arazi yeniden tasarlandı ve büyük bir plato oluşturdu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise yangın 26 Aralık 2024 Perşembe günü gece saat 01.30 civarında başladı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın nedeniyle bütün köşkün kül olduğu açıklandı. ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI KİM? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle: Meryem Uzerli

Vahide Perçin

Fırat Tanış

Devrim Yakut

Cem Yiğit Üzümoğlu

Denise Capezza

Nilsu Berfin Aktaş

Helin Kandemir

Yağmur Başkurt ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi gerçek bir hikayeden ilham alınarak yazıldı. Dizide Halikarnas Balıkçısı adı ile tanınan Cevap Şakir Kabaağaçlı'nın Büyükada'ya dönüşü ve ailesinin başından geçen olaylar konu alınıyor. İlgili Haberler Şakir Paşa Ailesi dizisinin senaristliğini kimin yaptığı merak edildi Şakir Paşa Ailesi setinde yangın! Köşk tamamen yandı, dizi ekranlara ara verdi