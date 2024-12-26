Şakir Paşa Ailesi yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu! Resmi açıklama geldi

26 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:30

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerini yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre köşk tamamen kül oldu. Yangının ardından dizinin yeni bölümünün bu pazar (29 Aralık 2024) tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak ancak daha sonra araya girecek.

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünün ardından reytinglerde rekorları kıran Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın​ çıktı.

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan film platosunda çıkan yangında bütün köşkün kül olduğu açıklandı.

Dizi setinde çıkan yangının ardından izleyiciler 29 Aralık 2024 Pazar günü dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI 29 ARALIK?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin platosunda çıkan yangın nedeniyle dizi bir süre ara vermek zorunda kalacak.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 3. bölüm, 29 Aralık 2024 Pazar günü yayınlanacak.

Ancak dizi 3. bölümünün ardından kısa bir araya gidecek. Bu süre zarfında köşk yeniden inşa edilecek.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:

"Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir.

Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız.

Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Saygılarımızla."