Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 21:42 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:46

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Salako filminin çekildiği yerler ve oyuncuları merak konusu oldu. Yıllardır keyifle izlenen Yeşilçam yapımlarından biri olan film Google aramalarında üst sıralara tırmandı.