Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Salako filminin çekildiği yerler ve oyuncuları merak konusu oldu. Yıllardır keyifle izlenen Yeşilçam yapımlarından biri olan film Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
1974 yapımı Salako filminde Kemal Sunal ve Meral Zeren başrol oynamıştır.
Filmin yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaryo yazarlığını ise Sadık Şendil yapmıştır.
SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.
Film Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir.
SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Salako
Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)
Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)
Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)