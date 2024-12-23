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Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Aralık 2024 21:42 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:46
Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Salako filminin çekildiği yerler ve oyuncuları merak konusu oldu. Yıllardır keyifle izlenen Yeşilçam yapımlarından biri olan film Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

1974 yapımı Salako filminde Kemal Sunal​ ve Meral Zeren başrol oynamıştır.

Filmin yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaryo yazarlığını ise Sadık Şendil yapmıştır.

Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor - 1. Resim

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

Film Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk filmdir.

Salako filmi nerede çekildi? Salako oyuncuları ve konusu araştırılıyor - 2. Resim

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Salako

Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)

Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)

Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı

Özden Yüce - Emine'nin kardeşi

Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)

Sıkça Sorulan Sorular
3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
kemal sunal

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